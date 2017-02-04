04.02.2017 в 15:30

Самые восхитительные, быстрые и красивые в мире машины. Созданные самыми известными дизайнерами – итальянские суперкары. Воплощение классики – английские купе, крутые, как у Джеймса Бонда. Изысканные французские лимузины, великолепные американские маслкары, идеальные немецкие автомобили просто поражают воображение! Цикл программ «Автомобиль мечты» не упустит ни одну страну. Ведущие автопроизводители мира, самые интересные машины всех времён – машины мечты. Вы мечтаете, мы показываем!