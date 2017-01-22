22.01.2017 в 17:40

Совместный проект телеканала «Авто Плюс» и журнала «За рулем». Программа дает автолюбителям практические советы, как решить возникающие проблемы, связанные с ремонтом и эксплуатацией автомобиля оригинальным способом. Собственные идеи, народные способы, присланные читателями журнала «За рулем» или зрителями телеканала «Авто Плюс» проходят проверку на глазах у зрителя. Ведущие берутся за дело и демонстрируют идеи на живых автомобилях на дороге, полигоне или в автосервисе «За рулем». Это может быть вполне штатная ситуация, как завести заглохший автомобиль, а может быть задача посерьезней, например, как накачать колесо без насоса или как из двух аккумуляторов сделать сварочный аппарат.