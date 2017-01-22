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Советы бывалых

Советы бывалых

22.01.2017 в 17:40

Совместный проект телеканала «Авто Плюс» и журнала «За рулем». Программа дает автолюбителям практические советы, как решить возникающие проблемы, связанные с ремонтом и эксплуатацией автомобиля оригинальным способом. Собственные идеи, народные способы, присланные читателями журнала «За рулем» или зрителями телеканала «Авто Плюс» проходят проверку на глазах у зрителя.  Ведущие берутся за дело и демонстрируют идеи на живых автомобилях на дороге, полигоне или в автосервисе «За рулем». Это может быть вполне штатная ситуация, как завести заглохший автомобиль, а может быть задача посерьезней, например, как накачать колесо без насоса или как из двух аккумуляторов сделать сварочный аппарат.

Лиса рулит

Лиса рулит

22.01.2017 в 22:00

Последние годы рынок подержанных автомобилей в России изобилует мошенниками всех мастей. Неприятные сюрпризы могут поджидать покупателей на каждом шагу: при оформлении документов, проверке качества автомобилей, оплате, страховке и многом другом. Елена Лисовская на конкретных примерах, снятых скрытой камерой, покажет, каких ситуаций стоит опасаться, как в них не попадать, а также как себя вести, если вас пытаются обмануть. В некоторых сюжетах мы затронем не только темы, связанные с подержанными автомобилями, но и другие наболевшие вопросы автомобильной тематики.