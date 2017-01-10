10.01.2017 в 12:25

Программа «Два колеса» для тех, кто любит мотоциклы, живет в мире скорости и жаждет адреналина. Если автомобиль, в первую очередь, – это комфорт и безопасность, то мотоциклы – динамика и маневренность. Многие еще с раннего детства мечтают о своем личном мотоцикле, ведь он дает абсолютную свободу, драйв, адреналин и незабываемые эмоции. Ведущие Анастасия Нифонтова, Павел Курлапов и Григорий Алешин расскажут все о мотоциклах, снегоходах, квадро- и гидроциклах. Зрителей программы ждут советы по выбору, содержанию и уходу, первые уроки вождения и секреты профессионалов. Вы познакомитесь с людьми, чья жизнь неразрывно связана с мотоциклами, станете свидетелями уникальных тест-драйвов, узнаете, как проходят мотосоревнования и в чем заключается главный секрет победы. Мы готовы рассказать абсолютно все о таком универсальном транспорте, как мотоцикл! Приятного просмотра!