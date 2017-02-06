06.02.2017 в 12:00

Современные люди проводят в пути массу времени: для кого-то дорога – это место работы, для кого-то – необходимость. Так или иначе, на дороге встречаются разные люди, которые ограничены правилами дорожного движения, которые необходимо соблюдать всем и на равных условиях. Камеры видеонаблюдения позволяют увидеть всё. Сюжеты получаются разные: от смешных до трагических, от поучительных до просто вызывающих недоумение. Этот документальный сериал показывает реальную картину происходящего на наших дорогах.